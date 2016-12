MotoGP, Marquez dominatore ad Austin

Cavalcata solitaria di Marc Marquez , che dopo il Qatar, vince anche il GP delle Americhe della MotoGP . Ad Austin lo spagnolo della Honda scatta al comando e non lo vede più nessuno. Secondo il compagno di team Pedrosa e un sorprendente Dovizioso che riporta la Ducati sul podio vincendo la battaglia con Bradl e Smith. Iannone 7°. Disastro Yamaha: Rossi 8° per problemi a una gomma, Lorenzo 10° dopo un ride-through per falsa partenza.

Ad Austin, insomma, è finita come doveva finire, almeno per quanto riguarda la vittoria, arrivata dopo la pole e il giro veloce nati sotto la stessa stella. Marquez, otto vittorie in venti partenze nella classe regina, ha preso subito il comando e poco a poco ha scavato un varco tra sé e Pedrosa, l'unico che all'inizio ha provato a tenergli testa. Dani è diventato anche il suo più immediato inseguitore nella classifica generale, dove Marc è a punteggio pieno e ha già 14 lunghezze di vantaggio dopo due soli GP. Sta di fatto che in pista non c'è stato nulla da fare e alla fine la Honda ha di fatto corso in parata, senza regalare troppe emozioni ai presenti. Emozioni che però non sono mancate alle loro spalle. A partire dal clamoroso errore di Jorge Lorenzo, che è partito in netto anticipo (un errore inspiegabile per la sua vistosità) e ha rovinato la sua domenica. Lo spagnolo è stato costretto a un immediato rientro ai box per scontare la penalità e poi ha provato a risalire, chiudendo perlomeno al 10° posto. E, però, il secondo errore consecutivo dopo la caduta di Losail, segno che il maiorchino non è sereno. La giornata disastrosa della Yamaha ufficiale è stata completata da Valentino Rossi. Partito male per una vistosa pattinata posteriore, il pesarese ha recuperato sul primi ed è arrivato in zona podio. Poi, improvvisamente, ha cominciato a perdere terreno a causa di problemi alla gomma anteriore, dovendosi accontentare dell'ottava piazza.

Così, l'Italmoto si è gasata per la straordinaria prova dei nostri due Andrea della Ducati, Dovizioso e Iannone. Il secondo è stato a lungo sul podio prima di subire un evidente calo dello pneumatico anteriore che lo ha costretto a una posizione al di sotto dei quanto meritava, mentre il primo, che all'inizio pareva un po' in difficoltà, ha tirato fuori gli artigli e nel finale ha dato vita a una grande battaglia con Bradl e il rimontante Smith, relegandoli ai piedi del podio, con il tedesco di Cecchinello quarto e l'inglese di Poncharal, quinto. La Rossa non chiudeva nella "top 3" dal 2012 con Rossi. Un premio all'ottimo lavoro svolto da Gigi Dall'Igna e che fa vedere un po' di luce in fondo a un lungo tunnel buio. Poteva essere lì con loro anche Cal Crtuchlow. Partito bene, era quarto, l'inglese è poi dovuto rientrare per cambiare la gomma posteriore e a pochi giri dal termine è finito a terra, procurandosi una probabile frattura alla mano destra. A terra anche Scott Redding e Alvaro Bautista per la giornata nera del team Gresini, mentre la migliore delle Open è stata la Ftr-Yamaha di Aleix Espargarò, nono. Danilo Petrucci 17° e penultimo al traguardo con l'Aprilia.