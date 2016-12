Marc Marquez: "L'importante è vincere il mondiale"

Marc Marquez mantiene la calma: "Il GP d'Australia è la prima occasione per titolo, ma è difficile perché Lorenzo qui è forte. E' solo una gara in più, l'importante è centrare titolo, non importa dove. Faremo il punto dopo la corsa. Sarà emozionante guidare la MotoGP su questa pista. Ho studiato nei video le linee che faceva Stoner. Proverò a fare una comparazione dei miei dati con quelli di Casey, per imparare, anche se c'è un nuovo asfalto".

Jorge Lorenzo si candida quindi come l'uomo da battere in Australia: "Le ultime due gare non sono andate bene. Ad Aragon ci abbiamo provato, ma siamo stati battuti. Poi a Sepang è andata peggio del previsto. Qui la situazione potrebbe essere diversa. Speriamo, però, che condizioni meteo ci aiutino. Sulle curve veloci la Yamaha M1 dovrebbe essere molto a suo agio. Quindi proverò vincere gara".



Un grido di battaglia, a cui risponde Dani Pedrosa: "A Sepang abbiamo fatto un ottimo lavoro per tutto il weekend. Qui dobbiamo vedere. C'è un nuovo asfalto che dovrebbe fare migliorare le cose. Il vecchio aveva troppe buche e cunette. Vedremo anche come lavoreranno le gomme e cercheremo di fare il meglio possibile. E' molto importante fare bene fin dalle prove libere".