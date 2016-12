Stoner esce allo scoperto: "Potrei tornare in MotoGP se..."

Casey Stoner torna a parlare di sé a pochi mesi dal ritiro . Malgrado il rinvio dei test Honda a Motegi a causa della pioggia , l'ex ducatista si sente ora libero di guidare senza pressioni. Stoner non esclude un rientro in MotoGP , a condizione che i regolamenti subiscano delle modifiche in futuro: meno elettronica e più potenza . L'australiano plaude il passaggio di Crutchlow in Ducati e i successi del fenomeno Marque z , suo successore alla Honda.

L'australiano conferma, in un'intervista a Motosprint, i propri propositi di voler abbandonare il campionato automobilistico di Australian V8 Supercar, da lui considerato soltanto un impegno passeggero. Il 2014 sarà un anno di riposo da trascorrere in famiglia. Libero dalle pressioni dei week-end di gara, nei test Stoner si diverte a collaudare la Honda libero di macinare chilometri su chilometri: "Al momento non sento la mancanza dell'ambiente e non esistono le condizioni per rientrare nel giro". Tuttavia, se in futuro i nuovi regolamenti dovessero prevedere una riduzione dell'elettronica e un aumento della potenza dei motori, il centauro non esclude un possibile ritorno in MotoGP, con moto più difficili dove il pilota potrà fare la differenza: "Se attraverso i nuovi regolamenti si decideranno finalmente a buttare via tutta l'elettronica che si sta usando adesso e se allo stesso tempo aumenteranno di molto la potenza dei motori, allora potrei considerare il mio ritorno alle gare".

A proposito dell'imminente passaggio di Cal Crutchlow in Ducati, Stoner si esprime a modo suo: "E' una buona scelta dal punto di vista finanziario, ma non credo che la scelta di abbandonare la Yamaha avrà una piega considerevole sulla sua carriera". Dentro la Desmosedici, però, il potenziale esiste, insieme a qualcosa di buono. Secondo l'australiano, sarà fondamentale avere l'approccio mentale giusto per affrontare tutti i problemi della moto, assumendosi le responsabilità delle scelte tecniche e dei risultati insieme alla squadra. Infine, un commento sui successi del fenomeno Marquez: "E' un pilota molto veloce, ha talento ed è indubbiamente favorito per la conquista del titolo mondiale. Tuttavia giudico ancora Lorenzo e Pedrosa come i piloti più completi in circolazione".