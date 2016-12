Marc Marquez: "Le Yamaha a Brno sono forti"

Marc Marquez arriva a Brno con il solito entusiasmo: "Sembra che la Yamaha qui sia forte. Hanno fatto i test su questa pista da poco, ma cercheremo di batterli. Faremo il nostro meglio. Qui ho un buon feeling e l'anno scorso ho vinto. Certo, quest'anno sarà diverso, ma vedremo. Se sono cambiato rispetto a inizio stagione? Mi sento più sicuro sulla moto, in effetti, e capisco meglio cosa si può fare e cosa no. Lavoro e penso giorno per giorno".