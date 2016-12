Spies ancora a terra: la spalla va ko

Non c'è fine per il calvario di Ben Spies. L'americano, al rientro a Indianapolis dopo un lungo stop per i problemi alla spalla destra infortunata a Sepang, è stato vittima di una brutta caduta nelle prove libere 3. Il pilota della Ducati è finito a terra e ha picchiato duro l'altra articolazione, quella sinistra, rimediando una lussazione, che lo costringerà a saltare la gara e ad affrontare un altro stop dopo l'operazione.