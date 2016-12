Ben Spies: "Sarò in pista per Indianapolis"

L'americano spiega così la sua attuale situazione fisica: "Ho dedicato dai tre ai quattro giorni a settimana alla riabilitazione, nel miglior centro di riabilitazione di Dallas, nonché uno dei migliori degli Stati Uniti. Mi hanno seguito giornalmente cambiando programmi in base alle necessità. La gente non mi ha visto in gara, ma ho lavorato duramente per ritornare al punto in cui ho bisogno di essere. Ci è voluto più di quanto si pensasse, ma è andata così. Insieme alla Ducati e ai due medici, quello italiano e quello statunitense, abbiamo preso la decisione più giusta. Ovvero rientrare nel Campionato in piena forma e non forzare i tempi. Mi sarebbe piaciuto se questa gara fosse stata fra due settimane, così avrei potuto esserci. Ho fatto un controllo due giorni fa e il dottore mi ha detto che tutto sta procedendo secondo i piani. Quindi non vedo l'ora di ritornare ad Indy al 100%. Abbiamo perso gran parte della stagione, ma Indianapolis sarà un nuovo inizio, e farò del mio meglio per ottenere i risultati che ci siamo prefissati".



Spies, comunque, non pensa ad un ritorno in pista troppo aggressivo: "Ora sono più tranquillo in merito alla mia forma fisica, anche se so che non riuscirò ad essere veloce da subito, perché è da molto tempo che non salgo in sella. So che ci sono state molte chiacchiere, ma so anche che la decisione di dedicare tutto questo tempo alla riabilitazione è stata la cosa più giusta che potessimo fare per poter tornare al 100%. Ora sono pronto per tornare in pista ad Indy, e non mi resta che fare il possibile per tornare ad essere competitivo".