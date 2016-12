Pedrosa e Marquez all'attacco di Barcellona

Montmelò è un appuntamento molto sentito, sia da Dani Pedrosa , sia da Marc Marquez . "E' una delle piste dove si sta più tempo piegati ed è importante avere una buona confidenza con le gomme. Voglio fare una bella gara: sarà il mio GP numero 200”, ha detto Pedrosa. Marquez, invece, deve riscattare il Mugello: "Sono più tranquillo dopo essere stato visitato dal dottor Mir e avere avuto la conferma che non ci sono complicazioni. Sto per tornare al 100%".

"Quello del Mugello è stato un fine settimana complicato, ma alla fine sono arrivati un secondo posto e 20 punti per il campionato: un buon risultato – ha aggiunto Pedrosa - . Ho potuto riposarmi un po’ in questi giorni e ora sono pronto ad affrontare la corsa di casa in testa alla classifica".

C'è molta curiosità per vedere come reagirà Marquez al suo primo grande errore da quando è in MotoGP. "Dopo le caduta al Mugello non vedo l'ora di ritornare in sella nel mio Gran Premio di casa - ha ammesso - . Spero nel bel tempo in modo da sfruttare al meglio ogni turno di prove. Questa è un’altra pista dove tutti gli altri piloti hanno molta più esperienza di me e sarà ancora più difficile batterli. Ma continueremo con il nostro programma e cercheremo di fare del il meglio possibile".