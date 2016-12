Moto2, squalifica retroattiva per West: via i risultati del 2013

Brutta sorpresa per Anthony West. Il pilota australiano della Moto2, infatti, si è visto togliere tutti i risultati del 2013 a causa di una squalifica retroattiva. West, risultato positivo ad uno stimolante in occasione del Gp di Francia nel maggio 2012, è stato condannato a 18 mesi dal Tribunale arbitrale dello sport . Incappato nella metilexaneamina, l'anno scorso era stato sospeso un mese dalla Federazione internazionale.

Ma l'Agenzia mondiale antidoping ha ritenuto che meritasse due anni di stop come prevede il codice internazionale e si è appellata al Tas, che gli ha dato parzialmente ragione. L'inizio della sanzione è stato fissato al 20 maggio 2012, data in cui West aveva subito il controllo, e tutti i risultati da lui ottenuti sono stati annullati fino alla scadenza, arrivata mercoledì. Nella classifica finale del Mondiale 2013 Moto2 il 32enne della Speed Up, che si è sempre difeso dicendo di aver assunto in quell'occasione un medicinale contro l'influenza, si era piazzato 15° con un settimo posto come miglior piazzamento.