Mercedes, Lewis Hamilton: "Ferrari troppo veloce per noi"

Il tedesco aggiunge: "Non vogliamo certo vederli scappare. La strategia? Non sono in grado di entrare nei dettagli, ma bisogna congratularsi con la Ferrari. Hanno fatto un lavoro migliore rispetto al nostro. Ora torniamo in Cina per vincere come nel 2012, il giorno del mio primo successo con la Mercedes. A Shanghai voglio battere Seb e Lewis".



Una sfida tra Mercedes e Ferrari che si rinnova, aumentando l'attesa per la prossima gara. Lo pensa anche Hamilton: "E' bello lottare con la Ferrari, sono molto emozionato. Il campionato deve essere così, con due rivali in competizione. Non ci resta che spingere per capire se possiamo stare davanti".



Tra gli sconfitti della Malesia anche un ex del Cavallino, Felipe Massa, che riesce anche a scherzarci su: "Vedere una Ferrari così forte è bello. Certo, non per noi. Hanno fatto una bella gara, chi ha scommesso dei soldi su di loro avrà vinto tanto. Non mi aspettavo una Rossa così competitiva. In Williams rispetto a loro abbiamo perso molto terreno. La Mercedes, inolltre, è fortissima. Ma quello che hanno fatto in Ferrari battendoli è davvero notevole".



Sprofondano le Red Bull, entrambe doppiate. Daniel Ricciardo ha un sorriso forzato: "Non ci aspettavamo una Ferrari così, complimenti al team e a Vettel. Hanno fatto una grande gara. Per me è stata una domenica difficile. Terminare doppiato, con un giro da Sebastian, non è certo una buona notizia. Loro hanno fatto un grande lavoro, noi ne abbiamo tanto da fare".