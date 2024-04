GP Giappone, Verstappen: "Strategia perfetta, in Australia solo un contrattempo"

gp giappone

L'olandese sorride e applaude per il lavoro del team, il messicano prova a impensierire il compagno di box

F1, le immagini del GP del Giappone a Suzuka













































































































1 di 56

© Getty Images 1 di 56 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen senza rivali nel GP del Giappone a Suzuka, col terzo successo della stagione di F1 per l'olandese che in terra nipponica aveva solo una preoccupazione: "Sono molto felice, è stata una bella gara. Il problema era stare avanti in partenza, poi la strategia è andata alla perfezione e meglio di così non poteva andare". Un successo che arriva a due settimane dal ritiro di Melbourne che il tre volte iridato ha commentato come "solo un piccolo contrattempo".

Archiviato il Giappone toccherà ora alla Cina, dove il weekend di garà sarà modificato rispetto ai quattro appuntamenti precedenti per la prima Sprint Race dell'anno: "Sarà frenetico, avremo solo una sessione per trovare il ritmo, ma sarà davvero interessante". Vedi anche Formula 1 F1 Giappone: il solito Verstappen a Suzuka, Sainz terzo davanti a Leclerc

PEREZ: "POSSO ANDARE FORTE OVUNQUE"

Secondo posto per Sergio Perez e terza doppietta stagionale per Red Bull, col pilota messicano che sorride: "È stata una bella gara per il team, la ripartenza è sempre un'incognita ma è stata migliore della prima. Abbiamo pagato il prezzo perché abbiamo perso il bilanciamento e ci è mancata la vita della gomma. Sono rientrato e ho spinto con le medie, poi con le hard è andata meglio. Ho sofferto col bilanciamento, ma siamo in un buon periodo. Qui l'anno scorso è stato il mio peggior weekend, oggi sono consapevole di poter andare forte ovunque".