Ferrari celebra Sainz e il suo momento d'oro, tifosi critici: "Deve rimanere"

F1

Lo spagnolo prosegue l'ottimo momento col terzo podio di fila e sul web c'è chi fa notare l'errore di Maranello per il futuro

© Getty Images Carlos Sainz trascina Ferrari in classifica costruttori col terzo podio su tre gare disputate in stagione, ennesima conferma del momento positivo dello spagnolo. Ma per il madrileno è quasi una beffa, perché nel 2025 dovrà lasciare la Rossa per far posto a Hamilton, che sarà il compagno di box di Leclerc. Fino a fine stagione, però, Sainz darà il massimo col team di Maranello che, dal canto suo, lo celebra sui social. "3 gare e 3 podi per Carlos Sainz nel 2024. Che inizio di stagione!" ha scritto il team in un post che raccoglie anche tanti messaggi contro la scelta della scuderia di "liberarsi" dello spagnolo.

C'è infatti chi festeggia il risultato, ma molti ne approfittano per criticare la decisione della Rossa di non rinnovare il contratto dello spagnolo per fare spazio a Lewis Hamilton. "E lascia la scuderia il prossimo anno. Grande lavoro, ragazzi", scrive con ironia un utente che riceve anche tanti like di altri follower. "Ferrari non merita Carlos" o "Cominciate a pensare di aver fatto andare via il ragazzo sbagliato" i commenti di altri.

dite la vostra 08 apr 2024

Ma c'è anche chi ricorda che al suo posto non arriverà uno qualunque, ma "il sette volte campione del mondo". Insomma, una Ferrari e tifosi ferraristi che lottano tra loro stessi, tra la gioia di vedere Sainz sempre a podio, ma con l'amarezza di sapere di dovergli dire addio a fine anno.