F1, chiuso il processo a Ecclestone

Il giudice del tribunale di Monaco ha accettato di chiudere il processo a carico del numero uno della Formula 1 Bernie Ecclestone , accusato di corruzione, in cambio del pagamento di 100 milioni di dollari . Dopo l'anticipazione di qualche giorno fa del quotidiano 'Suddeutsche Zeitung', la notizia ora è diventata ufficiale. Il boss del circus rischiava 10 anni di prigione per aver pagato una tangente da 44 milioni di euro.

Ecclestone, accusato di aver pagato una tangente da 44 milioni di dollari all'ex presidente della banca tedesca Bayern LB Gerhard Gribkowsky per far sì che cedesse ad un fondo d'investimento a lui vicino le partecipazioni della banca nel circus della F1, rischiava fino a 10 anni di carcere. Poi il rischio è stato commutato in una multa salatissima, che comunque consentirà a Ecclestone di rimanere a capo della Formula 1. Il giudice ha chiesto all'imputato: "I fondi sarebbero versati velocemente?" "Yes", ha risposto Ecclestone, che ha assicurato di pagare entro una settimana. A favore dell'accordo, approvato dalla Procura, diverse circostanze attenuanti, l'età del boss, che ha 83 anni, e la lunga durata del procedimento. "Un atto dovuto. Ho la sensazione che sia sollevato", ha commentato Sven Thomas, il legale di Ecclestone.