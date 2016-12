Felipe Massa tratta anche con la McLaren, che non ha ancora confermato i suoi piloti

Felipe Massa sembra dunque una delle pedine più interessanti rimaste nel mercato piloti, insieme ad alcuni nomi giovani, nonché piloti promettenti e paganti. Situazione che ha creato non poca apprensione sui volti dei due attuali drivers della McLaren. Anche se in conferenza a Singapore, Sergio Perez ha professato una certa sicurezza: "Prima di tutto voglio dire che correrò per il Messico e per le persone in difficoltà dopo le violente tempeste che si sono abbattute sul paese. Per quanto riguarda il futuro invece credo che, dopo qualche discussione, sia tutto a posto con la McLaren. Sistemiamo giusto qualche dettaglio prima della firma".



Per nulla sorridente invece Button, che vorrebbe un contratto pluriennale, mentre la scuderia gli avrebbe offerto appunto un solo anno. Lo stesso Team Principal, Martin Whitmarsh, che in estate aveva confermato i piloti (senza però arrivare alla firma), sembra ora tentato da un cambio in corsa. Detto che Perez porta capitali importanti, sembra però difficile immaginare il campione Jenson fuori dai giochi. Di certo c'è che nel 2014 ci saranno nuove regole e la McLaren dovrà per forza schierare almeno un pilota d'esperienza, anche con un occhio al 2015 quando arriveranno i motori Honda.