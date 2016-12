Basket: Windows si riavvia lentamente, squadra tedesca retrocessa

"Configurazione degli aggiornamenti di Windows. Non spegnere il computer". Chissà quante volte è capitato a ognuno di noi di leggere questo innocente messaggio e di non farci ormai quasi più caso. Se lo ricorderanno per un bel pezzo, invece, quelli del Finke Baskets, squadra di basket che milita nella Serie B tedesca. A causa del lentissimo riavvio del computer, infatti, il tribunale sportivo ha dato la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione alla squadra di Padeborn, perché l'incontro contro i Chemnitz Niners (vinto 69-62 sul campo) è cominciato con 25' di ritardo, mentre il massimo consentito è di 15'. Risultato: il Finke Baskest è retrocesso in terza categoria.