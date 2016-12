Eurolega: troppo Fenerbahce, Milano ko a Istanbul

Non bastano il cuore e le grandi prove di Brooks e Gentile . L' Olimpia Milano cade sul campo del Fenerbahce e vede allontanarsi sempre di più i playoff di Eurolega. A Istanbul finisce 98-77 per i turchi, che infilano l'ottava vittoria consecutiva nel torneo e si confermano la squadra più in forma d'Europa. La squadra di Obradovic batte l'EA7 per la quarta volta in stagione grazie soprattutto ai 25 punti di uno scatenato Bogdanovic.

Il +21 finale non rende giustizia all'Olimpia, in gara fino alla seconda metà dell'ultimo quarto. La squadra di Banchi viene fuori dopo un avvio a rilento (i turchi partono con un parziale di 9-1) e un primo quarto caratterizzato dai troppi tentativi (falliti) dall'arco. Nel secondo Milano piazza subito un parziale di 7-0 (da 25-14 a 25-23) e arriva all'intervallo lungo avanti di 3 grazie ad Alessandro Gentile, che va dentro con coraggio e si guadagna diversi viaggi in lunetta: il capitano chiuderà la sua gara con 19 punti, 5 su 13 dal campo e 9 su 11 ai liberi.

Il terzo quarto è all'insegna dell'equilibrio. Il Fenerbahce riesce a rimettere la testa avanti nel finale, ma è nell'ultimo parziale che la squadra di Obradovic scava il solco decisivo. La difesa di Milano annaspa, Gentile cala e all'Olimpia non bastano i canestri di Brooks, top scorer dell'EA7 con 21 punti (e 5 assist). C'è gara fino al 75-69, poi i turchi piazzano un devastante parziale di 8-0 che fa calare il sipario. Oltre a Bogdanovic, i padroni di casa portano in doppia cifra anche Vesely (14 punti), Bjelica (13), Hickman e Savas (10 a testa). Brooks e Gentile realizzano più della metà dei punti di Milano: Hackett e Kleiza chiudono con 8 punti a referto, Samuels contribuisce con 7, Melli con 6. Troppo poco per impensierire la corazzata turca. Ora bisognerà vincere le ultime tre gare della Top 16 per continuare a sperare nei playoff.