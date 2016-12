Nba, Kobe Bryant conferma il ritiro nel 2016

Ancora una stagione e poi "the end". Dopo tante indiscrezioni, Kobe Bryant è uscito allo scoperto. "Nel 2016 mi ritirerò", ha ammesso la stella dei Lakers in un'intervista al The Hollywood Reporter, confermando le voci sempre più insistenti sulla fine della sua carriera in Nba. Legato ai Lakers da un biennale di 24 milioni a stagione, Kobe avrà dunque solo un'altra chance per conquistare il sesto anello.