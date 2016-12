Nba: Hawks inarrestabili, Warriors devastanti

Gli Hawks espugnano anche lo United Center di Chicago grazie ad una prova sontuosa di Kyle Korver autore di 24 punti con un 7 su 9 da 3. A Chicago non bastano i 23 di Derrick Rose e i 22 di Pau Gasol. I Warriors dominano al Toyota Center di Houston e chiudono la pratica con un terzo quarto devastante (38-21 il parziale). Steph Curry mette a referto una doppia doppia con 27 punti e 11 rimbalzi mentre per i Rockets sono 23 i punti di Dwight Howard.

Terzo ko consecutivo per Portland che perde 102-98 al FedEx Forum di Memphis nonostante i 32 punti del solito LaMarcus Aldridge e i 25 di Wesley Matthews. I Grizzlies si sono dimostrati più squadra con 5 giocatori in doppia cifra: Zach Randolph, il migliore, chiude con 20 punti e 15 rimbalzi. Successo all'overtime (80-71) per gli Hornets contro i Pacers alla Time Warner Cable Arena con 20 punti di Gerald Henderson, top scorer della serata.

I Clippers si impongono 117-108 a Sacramento: prestazione super di Blake Griffin e di Matt Barnes, autori rispettivamente di 30 e 26 punti. Con questo successo la franchigia californiana si mantiene al sesto posto a Ovest, in piena corsa playoff. Secondo ko di fila per i Nuggets (ancora orfani di Gallinari): Denver cade in casa al Pepsi Center 113-105 per mano di Minnesota. Timberwolves trascinati da Andrew Wiggins che, con 31 punti, mette a segno anche il suo massimo in carriera. Undicesima vittoria nelle ultime 13 gare, infine, per i Pistons che si impongono 107-89 sui 76ers con 20 punti di Kyle Singler.