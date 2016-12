Basket, serie A: Capo d'Orlando ko, Trento è terza

Come nella serie finale dello scorso campionato di A2 Gold per la promozione in serie A, l'Aquila Trento batte l'Upea Capo d'Orlando. La formazione di coach Maurizio Buscaglia, al quinto successo nelle ultime sei gare, si impone con un largo 90-73 nonostante un primo tempo di sofferenza contro gli uomini di Griccioli. L'Orlandina è avanti 24-23 a fine primo quarto e conduce 47-43 all'intervallo dopo essere stata anche a +9, in virtù di 13 assist di squadra e 5 su 11 dall'arco. Nella ripresa però la Dolomiti Energia esce dagli spogliatoi con la bava alla bocca e con un parziale terrificante di 25-7 ribalta la gara. Al 30' Trento conduce 68-54, complici anche le forzature e gli errori da tre dei siciliani. Nel quarto ed ultimo periodo i padroni di casa danno spettacolo e dilagano fino al +20 (84-64) prima del 90-73 della sirena conclusiva. All'Upea non bastano i 19 punti di Archie e Hunt mentre per l'Aquila, che ha tutti i suoi giocatori a segno, spiccano i 20 punti di Josh Owens e i 19 di Tony Mitchell.