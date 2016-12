Eurocup: Roma gagliarda, Reggio eliminata

Missione compiuta per la Virtus Roma, game over per Reggio Emilia. Dice questo la nona giornata di Eurocup: gli uomini di Dalmonte battono in volata 78-72 il Nymburk, conquistando il passaggio del turno matematico come prima forza del Gruppo C. Nel Gruppo A il 75-87 del PalaDozza con cui il Saragozza regola Reggio Emilia condanna definitivamente Polonara e compagni, che si devono rassegnare all’eliminazione dal torneo con una giornata d’anticipo.