Basket, le scarpe di Belinelli tornano a casa

Cifra record per le scarpe di Marco Belinelli. San Giovanni in Persiceto, il paese che ha dato i natali alla guarda dei San Antonio Spurs, si aggiudica le scarpe indossate all'All Star Saturday nella vittoria della gara Three Point Shootout. Le scarpe, un modello unico Nike Hyperdunk iD sono state messe all'asta sulla piattaforma CharityStars.com e sono state battute per 8500 euro. Il ricavo sarà devoluto a Dynamo Camp.