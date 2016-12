Wta Katowice: Giorgi super, è in semifinale

Giornata da ricordare per Camila Giorgi. La 22enne di Macerata ha battuto l’israeliana Shahar Peer in due set col punteggio di 6-1, 6-4 (in un match durato 59 minuti) e si è qualificata alle semifinali del torneo di Katowice, in Polonia. L’azzurra non era mai arrivata così lontana in carriera in un torneo Wta. In semifinale affronterà la spagnola Carla Suarez Navarro, che ha superato la slovacca Magdalena Rybarikova per 6-2, 6-3.