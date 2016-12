Tennis, Murray e Lendl si separano: "Sarò eternamente grato a Ivan"

E' giunto all'epilogo il rapporto di collaborazione tra Andy Murray e Ivan Lendl, che per due anni è stato l'allenatore dello scozzese: "Sono e sarò eternamente grato a Ivan per gli ultimi due anni, sicuramente i più pieni di successi per me - le parole di Murray -. Insieme abbiamo imparato tanto e questo sarà sicuramente un bene per il mio futuro. Ora devo ragionare con il mio team su cosa fare nell'immediato futuro".