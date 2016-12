Atp San Paolo: Lorenzi vola, è in semifinale

Continua la favola di Paolo Lorenzi. Il tennista senese, a sorpresa, prosegue la sua avventura nel "Brasil Open", torneo sulla terra rossa di San Paolo, in Brasile, e centra la prima semifinale in carriera a livello Atp. Un traguardo che Lorenzi festeggia dopo aver battuto nei quarti, al termine di una maratona di 2 ore e 37 minuti, l'argentino Juan Monaco: 7-6(6), 6-7(4), 6-4 il punteggio in favore dell'azzurro.