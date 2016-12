Wta Cincinnati: la finale è Serena Williams-Azarenka

La numero uno contro la numero due. Serena Williams e Viktoria Azarenka , ovvero le prime due tenniste al mondo, si sfidano nella finale del Western e Southern Open , torneo Wta Premier in corso sui campi in cemento di Cincinnati. La statunitense, padrona di casa, batte con un doppio 7-5 la cinese Na Li , quinta al mondo e campionessa in carica, mentre la bielorussa ha la meglio 4-6, 6-2, 6-3 sulla serba Jelena Jankovic , numero 15 del ranking.

Non facile la vittoria di Serena che nel primo set, dopo essere passata in vantaggio, è costretta ad inseguire: Na Li ha sulla coscienza una palla set al servizio buttata al vento. Nella seconda partita lo scatto dell'americana, il sorpasso della cinese e il controsorpasso della Williams, che - reduce dalla vittoria in Canada - chiude in un'ora e 34 minuti e si giocherà così il 55esimo titolo della sua carriera.



Inizio in salita anche per la Azarenka, che cede il primo set alla Jankovic, perdendo tutti i turni di servizio. Nel secondo la bielorussa interrompe la serie negativa di battute sul 2-1, scappando poi sul 4-1 e chiudendo il parziale alla prima occasione. Nella partita decisiva continua la serie di break e controbreak, interrotta da Viktoria sul 2-1 che mette la parola fine all'incontro dopo due ore e 11 minuti.