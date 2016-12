Wimbledon: Seppi e Vinci agli ottavi

Obiettivo centrato per Andreas Seppi a Wimbledon . L'azzurro supera al quinto set il giapponese Kei Nishikori e raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi nel torneo londinese. Stesso risultato per Roberta Vinci , che batte in due set la slovacca Dominika Cibulkova e approda alla seconda settimana dei Championships: 6-1 6-4 il punteggio per la tarantina che al prossimo turno affronterà la vincente del match fra la Zakopalova e Li Na.

Giornata perfetta per gli italiani impegnati nel terzo turno di Wimbledon: Andreas Seppi e Roberta Vinci hanno battuto rispettivamente Kei Nishikori e Dominika Cibulkova accedendo agli ottavi dei Championship. Grande prova soprattutto per l'altoatesino che ha battuto contro pronostico il nipponico numero 11 della classifica mondiale. Dopo aver vinto un set a testa, il terzo parziale viene deciso al tie break, col giapponese che se lo aggiudica per 7 punti a 4. Sotto due set a uno, Seppi dimostra la grande maturità raggiunta negli ultimi mesi e trova la forza necessaria per ribaltare il risultato chiudendo sul punteggio di 3-6 6-2 6-7 6-1 6-4 in poco più di tre ore di gioco. L'altoatesino si dimostra ancora una volta infallibile al quinto set vincendo il settimo match in altrettanti disputati nel 2013. Al prossimo turno l'azzurro affronterà il vincente l'argentino Juan Martin Del Potro.

Nel tabellone femminile saranno tre le rappresentanti italiane: a Flavia Pennetta e Karin Knapp, infatti, si è aggiunta Roberta Vinci. La tarantina, entrata in campo da favorita, ha rispettato il pronostico battendo 6-1 6-4 la slovacca Dominika Cibulkova e a affronterà la vincente della sfida tra Zakopalova e Li Na per un posto nei quarti di finale, mai raggiunti in carriera. Con questi risultati l'Italia raggiunge uno storico traguardo: per la prima volta, infatti, ci saranno quattro tennisti agli ottavi di Wimbledon.