Simoncelli, compleanno che vale due milioni di euro

Nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo 28° compleanno, Marco Simoncelli continua ad essere una presenza forte tra gli appassionati e non solo. Merito della fondazione che porta il suo nome e che a poco più di tre anni dalla scomparsa del pilota di Coriano, ha tagliato un importante traguardo: quello degli oltre due milioni di euro raccolti. "Abbiamo festeggiato il suo compleanno per tre volte a Rimini - ha spiegato papà Paolo presentando "Buon compleanno Sic!", l'appuntamento che stavolta andrà in scena venerdì al Gran Teatro Geox di Padova - e ci siamo accorti attraverso la Fondazione che abbiamo anche tantissimi tifosi di Marco fuori e così abbiamo messo in piedi questa iniziativa. Siamo contenti anche che ci sarà anche Masini che lascia Sanremo per venirci a trovare, ci ha fatto un bel regalo".