MotoGP, Rossi: "Le Honda sono più avanti"

Un decimo posto nelle seconde libere per confermare che sarà un fine settimana davvero complicato. Dopo il venerdì di Aragon Valentino Rossi non appare certo il più ottimista dei piloti: "La Honda è più avanti - le sue parole -. Soffriamo molto a livello di grip posteriore, la moto dietro scivola parecchio e alla fine delle seconde libere, anche con la dura, non c'eravamo proprio. In ogni caso abbiamo margini di crescita".