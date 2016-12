MotoGP, Edwards annuncia il ritiro da subito

Quella di Indianapolis è stata l'ultima gara della carriera di Colin Edwards . Almeno da pilota titolare. Il texano, infatti, ha annunciato l'addio alle corse, anche se da qui al termine della stagione sarà probabilmente in sella alla Forward Yamaha del team NGM come wild card in più di un'occasione. Da adesso, però, il 40enne pilota americano si occuperà solo dei collaudi della moto. Al suo posto da Brno ci sarà Alex De Angelis .

Edwards ha vinto due Mondiali Superbike negli anni 2000 e 2002, è stato campione AMA nel 1992 e uno dei principali protagonisti della MotoGP. "E’ stato un weekend molto emozionante. Il supporto ricevuto dalla mia famiglia, dagli amici e dal team è stato veramente grande. Al momento non sono sicuro al 100% di quante gare correrò da qui a fine stagione, ma sicuramente sarò a Silverstone anche se non dovessi correre. Ho tanti fans in Inghilterra e non posso mancare questo appuntamento. Sto pensando al mio futuro, alle varie possibilità. Sono felice e non vedo l’ora d’iniziare questa seconda parte della mia vita", ha commentato Edwards.