MotoGP, Rossi: "Grosso errore nelle qualifiche"

Se Rossi ha deluso, ci ha pensato Andrea Iannone a tenere alti i colori dell'Italia nel sabato del Mugello. "Questa è una pista che mi piace visto che ci ho vinto in Moto2 e poi l'atmosfera è bellissima, ci sono tanti tifosi. Per noi è un risultato che ci voleva, è molto importante. Per la gara non c'è male, Honda e Yamaha sono avvantaggiate, ma abbiamo fatto buone prove e anche con la gomma dura non siamo andati male. Insomma, sono fiducioso", ha spiegato. Difficile, però, che sia lui a dare fastidio a un Marc Marquez lancitissimo verso l'ennesimo successo. "Tutte queste pole di fila sono tante, ma non bisogna dimenticare che è solo sabato. Qui, poi, sono tutti più vicini e ho fatto fatica a essere il più veloce. Dopo quello che era successo lo scorso anno, però, essere davanti qui mi à fiducia", le parole dello spagnolo. Con Iannone e Marquez, in prima fila ci sarà anche Jorge Lorenzo, tornato a essere il migliore in sella a una Yamaha. "Sono contento - ha ammesso - anche perché fisicamente sto meglio. Però quest'anno dopo tante prime file ho fatto un solo podio, in Argentina. Spero che adesso ne arrivi un altro. Saremo in cinque o sei a lottare là davanti e anche Valentino sarà pericoloso perché ha un passo veloce". E' speranzoso anche Andrea Dovizioso, protagonista di un sabato incolore. “Abbiamo fatto un buon lavoro nel quarto turno di prove libere, riuscendo a girare con un buon passo con la gomma da gara e credo che possiamo essere abbastanza soddisfatti in prospettiva. In qualifica non sono riuscito invece a tirare fuori il 100% dalla moto e purtroppo, dato che siamo tutti molti vicini, partirò dalla terza fila. Ma se riuscirò a fare una bella partenza credo che potrò fare una buona gara", il suo pensiero.