MotoGP, Rossi se la prende con Bradl: "Dove voleva andare?"

Valentino Rossi sorride amaro dopo il quarto posto argentino. "Sono molto dispiaciuto perché come ad Austin potevo salire sul podio, avevo il potenziale e la velocità giusta. Non so dove voleva andare Bradl, mi ha fatto perdere una vita. Il primo errore l'ho fatto io all'inizio perché altrimenti avevo il passo per battere Lorenzo e tenere dietro Pedrosa. Però sono positivo per Jerez, quest'anno posso lottare con i primi tre", ha detto.

"Secondo me Bradl ha fatto un errore, non l'ha fatto apposta di certo, sono cose che succedono. Ma la verità è che in quel giro ho perso almeno due secondi e poi ho dovuto risuperare Iannone e Dovizioso. Comunque mi sono divertito, anche perché ho fatto 1'39"4 all'ultimo giro che non è male", ha aggiunto smorzando le polemiche. Certo, battere queste Honda sarebbe stato difficile in ogni caso: "Loro riescono a staccare più sotto alla curva e riescono a stancare meno la gomma anteriore. Questo è un grande vantaggio, oltre ai due piloti che stanno guidando fortissimo". Infine, una battuta sulla vittoria del "suo" Romano Fenati: "Ci ha regalato una gara d'altri tempi, è stato bravissimo".

Marc Marquez è riuscito a regalare spettacolo, forse involontariamente, e anche lui si è divertito. "Sono contento per questa vittoria in Argentina, la prima in un posto nuovo è sempre un po' speciale. E' stata una gara molto divertente all'inizio e anche un po' rischiosa. Poi è stata una bella lotta con Jorge. Sono rimasto dietro di lui e poi ho provato a spingere di più perché vedevo che arrivava Pedrosa. Insomma, sono molto contento. Il campionato? Meglio la stagione non poteva iniziare...", ha raccontato. Ancora un secondo posto per Dani Pedrosa, che ha pagato un avvio non certo fulminante. "All'inizio non pensavo che i primi potessero allungare così tanto - ha ammesso - , io mi sono addormentato nel gruppo e dopo, quando ho passato chi mi era davanti, non ho ripreso subito il ritmo. Alla fine ero molto veloce, ho preso Lorenzo, ma ormai Marquez era troppo lontano. Tutto sommato sono contento, ma spero di vincere la prossima". Il terzo posto ha tolto tanti dubbi a Jorge Lorenzo, finalmente tornato a combattere nelle posizioni che gli competono. "Alla fine Pedrosa andava fortissimo, io ero molto stanco perché ho fatto fatica fisicamente a restare in testa così a lungo. Però è un grande risultato perché le prime due gare sono state disastrose. Non siamo nel nostro miglior momento, ma stiamo lottando per rimontare. Per questo sono contento", il bilancio del pilota Yamaha.

Inevitabilmente deluso,. "E’ stata una gara molto dura, e sinceramente non mi aspettavo che andasse cosi. Sono stato un po’ sfortunato perché ho anche avuto un problema al motore, con un trafilamento d’olio che ha fatto perdere un po’ di potenza. Credo poi di aver fatto una scelta sbagliata per la gomma anteriore perché non potevo assolutamente frenare e mettere pressione sulla ruota davanti, né in frenata né in percorrenza, ed ero veramente lento in tutto l’inserimento. Una gara un po’ storta insomma, però è la conferma che dobbiamo ancora migliorare molto per poter stare davanti con gli altri", il commento amaro del ducatista. Così, il ruolo di miglior pilota su una Desmosedici è toccato ad. “Sono molto contento di come è andata la gara, ho spinto forte da subito e avevo intenzione di stare nel gruppo di testa, purtroppo fra l’ottavo e il decimo giro sono stato costretto a rallentare a causa del decadimento degli pneumatici. Ho sempre più feeling con la moto e lavoro sempre meglio con la mia squadra. Ringrazio tutti quanti per l’ottimo lavoro svolto in questo fine settimana In Argentina e la Ducati per tutto il supporto che mi da", le sue parole di gioia.