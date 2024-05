MotoGP Francia: Martin centra il bis davanti a Marquez e Bagnaia

gp francia

Lo spagnolo mette 38 punti tra sé e l'italiano conquistando il successo a Le Mans in una gara all'insegna dell'aggressività in carena

MotoGP, le foto della gara di Le Mans







































































1 di 37

© Getty Images 1 di 37 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jorge Martin fa bis e vince il GP di Francia, quinta tappa del Mondiale MotoGP 2024. Dopo aver conquistato il successo in Sprint Race, il pilota spagnolo conquista la doppietta a Le Mans mettendo la sua Ducati del team Prima Pramac davanti a quella del team Gresini di Marc Marquez e alla factory di Francesco Bagnaia. Una gara partita bene e condotta altrettanto da Pecco che però, nel finale, subisce l'aggressività di Martin col sorpasso vincente che gli permette di prendere il largo anche in classifica iridata, poi viene infilato anche da Marquez. Giù dal podio la Ducati di Bastianini seguita dall'Aprilia di Maverick Vinales.

Era partito benissimo, al contrario della Sprint, ed era anche riuscito a guidare in testa per 21 giri, salvo poi pagarne il conto nel finale. A Le Mans Francesco Bagnaia non riesce ad andare oltre il terzo posto, con il successo in tasca fino a sei giri dalla fine e poi scivolato via, fino al terzo gradino del podio, infilato in sequenza dal duo spagnolo Martin-Marquez. A fare festa è proprio Martinator, protagonista di una gara in attesa di Pecco, per cercare di sfruttare l'errore dell'iridato che stava concedendo poco. Una gara sui passi di Jerez, con la sensazione che Bagnaia potesse tentare la fuga nel finale, ma così non è stato. Ad approfittarne è stato Martin che al giro 21, tra la curva 3 e la 4, mette in scena il sorpasso della gara studiato nel dettaglio, per poi scappare via.

Via veloce, con 38 punti in tasca su Bagnaia che poi viene superato anche da Marc Marquez in sella alla Ducati del team Gresini, al termine di una gara aggressiva dello spagnolo che ha ingaggiato battaglia con più piloti. Ne sanno qualcosa Bastianini e Vinales, che chiudono proprio giù dal podio alle spalle di Bagnaia.

In top 10 anche Di Giannantonio, la cui gara è stata gettata alle ortiche per un long lap penalty per uno shortcut in fase di sorpasso su Vinales nella lotta per il terzo e quarto posto, poi Morbidelli, Binder, Espargaro e Alex Marquez. Punti importanti per Raul Fernandez, seguito da Zarco, Augusto Fernandez, Nakagami e Alex Rins.

A chiudere ultimo è Luca Marini con la Honda, a secco a Le Mans come Acosta, caduto in avvio di gara, Mir, Bezzecchi, Olivera, Miller e il padrone di casa Quartararo.