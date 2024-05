MotoGP Francia, Martin lancia il messaggio a Ducati: "Dimostrato di essere il migliore"

motogp

Lo spagnolo continua a lanciare frecciate di mercato anche dopo il successo nel GP di Le Mans

Jorge Martin si conferma imbattibile in MotoGP e ci tiene che tutti lo sappiano, Ducati compresa. Vincitore della Sprint Race e del GP di Francia a Le Mans, lo spagnolo prosegue con i messaggi a distanza inviati al team ufficiale, sperando in un contratto in vista della prossima stagione accanto a Bagnaia. Al parco chiuso, dopo il successo, ha infatti ribadito: "Ho dimostrato, ce ne fosse ancora bisogno, di essere il migliore di tutti".

"Avevo tanti dubbi prima della gara, poi ho dimostrato a me e alla gente che oggi sono stato il migliore. Sono contento, la moto era perfetta nonostante le cadute. Fare doppietta qui a Le Mans è bello, un weekend perfetto" le parole di Martin.

MARQUEZ: "RIMONTA SUPER, IMPARIAMO"

Secondo posto per Marc Marquez in sella alla Ducati del team Gresini: "È stata una bella rimonta partendo dal 13°, sono partito bene però mi è servito tempo per superare. Dopo sono riuscito a gestire, la cosa più impressionate è che da solo avevo il passo per prendere gli altri. Ho provato a superare Bagnaia, non ci sono riuscito e poi nel finale ho tenuto la linea e ho pensato a difendermi. Grazie al team, piano piano impariamo sempre più cose".

VINALES: "ABBIAMO FATICATO, MA PUO' SUCCEDERE"

Quinto posto per Maverick Vinales con l'Aprilia: "Vado via da Le Mans soddisfatto, abbiamo faticato un po' di più ma è un weekend con buoni risultati. Ho avuto qualche problema alla gomma che non mi ha permesso di fare quello che volevo. Abbiamo sofferto in frenata, non potevo fare di più anche se pensavo di poter essere più veloce qui. Analizzeremo i dati per capire. Può succedere, ma meglio che succeda poi con il 5° e non col 15°