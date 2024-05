MotoGP Francia, Bagnaia: "Ci ho provato, ma Martin-Marquez ne avevano di più"

motogp

Pecco non si nasconde e ammette: "Mi è mancata la Sprint per capire di più sulle gomme"

MotoGP, le foto della gara di Le Mans







































































1 di 37 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 37 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia abbozza un sorriso dopo il terzo posto conquistato nella quinta tappa stagionale della MotoGP in Francia, con la gara di Le Mans dai due volti. Partito bene e davanti per 21 giri, il tre volte iridato si è dovuto poi arrendere a Martin e Marquez che lo hanno infilato sul finale. E proprio sul finale di gara Pecco ha sottolineato: "Ci ho provato, ho dato tutto cercando di gestire la partenza. Marquez e Martin però ne avevano di più".

"Io sono contento di aver concluso la gara, da due anni non ci riuscivo qui" ha spiegato l'italiano.

Nonostante tutto, ha detto Bagnaia, il terzo posto è "un risultato buono considerando cos'è successo ieri". "Ora passiamo alla prossima, sono sicuro che possiamo andare meglio" ha sottolineato.

"Mi dispiace non aver vinto, ma abbiamo fatto il massimo e ho faticato a essere veloce al settore 3. Mi è mancato qualcosa, ma ci riproverò a Barcellona - ha promesso-. Sorpasso Marquez? Pensavo di stare appiccicato a Martin per provarci alla 13 dove ero forte, ma Marquez ha frenato più forte di me alla 9 ed è stato incisivo passandomi. Poi non sono riuscito a ributtarmi dentro. È mancata la Sprint di ieri per le gomme, loro ne avevano di più per questo. Lavoreremo per migliorare".

Parlando delle prossime gare ha sottolineato: "Sono piste in cui vado forte, arriva il Mugello che è la gara di casa di cui abbiamo molto bisogno".