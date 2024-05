Moto2 Francia: Garcia vola a Le Mans e si prende il primato mondiale

moto2

Doppia soddisfazione per lo spagnolo che vince e diventa leader della classifica iridata

© Getty Images Sergio Garcia domina la gara di Moto2 del GP di Francia conquistando la vittoria a Le Mans. Sul circuito Bugatti non c'è storia, col pilota spagnolo del team MT Helmets che vola verso il successo indisturbato aprendo alla tripletta delle moto Boscoscuro, col podio completato da Ai Ogura (MT Helmets) e Alonso Lopez (SpeedUP). Una vittoria che permette allo spagnolo di conquistare la testa della classifica generale sfruttando il contemporaneo quarto posto di Joe Roberts, ora a sette punti da Sergio Garcia.

Boscoscuro, è qui la festa. A Le Mans è tripudio del costruttore italiano, con tre moto su quattro sul podio al termine di una gara condotta diligentemente da Sergio Garcia che sorride due volte per il successo e la conquista del primato in classifica iridata. Una gara perfetta dello spagnolo, accompagnato dalla velocità e dalla potenza della sua Boscoscuro del team MT Helmets, squadra che fa doppietta con Ogura al secondo posto, facendo il vuoto contro le Kalex. E in uno scenario che non si verificava da 10 anni, Kalex resta ai piedi del podio.

Un GP a Le Mans che, oltre all'uno-due di MT Helmets, vede tra i protagonisti anche Alonso Lopez del team SpeedUp che conclude terzo dopo aver seguito per larghi tratti di gara Garcia. Ma alla fine è Ogura a beffarlo, sfruttando l'imprecisione di guida che apre la strada al giapponese. Ai piedi del podio l'ormai ex leader iridato Joe Roberts, seguito da Chantra e un disastroso Canet che prima sbaglia la partenza vanificando la pole, poi ricostruisce e sbaglia nel finale gettando via il podio.

In top 10 Aldeguer, Arbolino, Arenas e Guevara. A punti anche Alcoba, Salac (storico con una frattura subita nelle scorse ore), Senna Agius, Darryn Binder e Marcos Ramirez.

Classifica iridata che vede quindi Sergio Garcia leader con 89 punti e a +7 da Roberts (82). Più distanti invece Aldeguer e Ogura (entrambi a 63), con il primo degli italiani lontanissimo all'11° posto (Vietti con 29 punti e 60 di distacco da Garcia).