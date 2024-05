MotoGP, Bagnaia: "Qualcosa di strano nella moto, ma abbiamo il passo per rifarci"

GP FRANCIA

Il pilota Ducati dopo il ritiro nella Sprint Race del GP di Francia: "Abbiamo dovuto scegliere la seconda per precauzione dopo l'incidente in qualifica, ma si comportava in maniera anomala"

© ansa È un Francesco Bagnaia piuttosto sconfortato quello che si presenta ai microfoni dopo il ritiro dalla Sprint Race del GP di Francia: "Abbiamo dovuto scegliere la seconda moto per precauzione dopo l'incidente in qualifica, ma qualcosa non ha funzionato - ha spiegato a Sky il pilota Ducati -. I primi due giri c'era qualcosa di strano, analizzeremo i dati e proveremo a capire. Mi ha condizionato non solo la partenza, ma anche tutto il resto. La moto si comportava in un modo strano, anche se non posso entrare nei dettagli e dire cosa non funzionava. C'è poco da dire, per domenica tornerà pronta la prima moto e saremo pronti a lottare. Il nostro passo è tra i migliori, dobbiamo solo partire bene, senza problemi".

TARDOZZI: "DISPIACIUTI, POTEVA LOTTARE PER LA VITTORIA"

A fine gara ha parlato anche il team manager Ducati, Davide Tardozzi: "Siamo dispiaciuti di non aver dato a Pecco la moto che si meritava.Poteva lottare per la vittoria, il podio era ragionevolmente assicurato. Gli dobbiamo delle risposte, non riusciva a tenere giù la moto in accelerazione, ma siamo sicuri che domenica sarà protagonista".

BASTIANINI: "LA MIA CONFERMA NEL TEAM UFFICIALE? SCELTA DIFFICILE PER DUCATI"

Giornata di alti e bassi per Enea Bastianini: "Sono contento della gara, meno della qualifica. Sembrava un weekend buono, invece è andato un po' così. Marquez ha però dimostrato che con una buona partenza si può andare davanti e noi ci proveremo. Il ritmo era molto buono, sono sempre stato costante, veloce e riuscivo a sorpassare bene. Questo ci tornerà buono per domenica e anche per il futuro. Sarebbe stata una bella battaglia, ma vediamo domani. Mondiale? Siamo molto costanti e va bene, ma succede sempre qualcosa e non riesco a fare la differenza, questo mi fa un po arrabbiare, ma il campionato è lungo e molto tosto. Conferma nel team? La scelta per Ducati sarà difficile, io sto migliorando gara dopo gara e questo è quello che conta".