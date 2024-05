MotoGP Francia: Martin domina la Sprint Race, ritiro per Bagnaia

Jorge Martin è ancora il re indiscusso della Sprint Race: lo spagnolo del team Ducati Pramac ha trionfato a Le Mans dopo essere partito dalla pole e ha allungato ulteriormente in vetta alla classifica del Mondiale MotoGP. Una gara senza storia, dominata dal primo all'ultimo giro e chiusa davanti alla Ducati Gresini di Marc Marquez, autore di un'incredibile rimonta dalla 13esima casella, e all'Aprilia ufficiale di Maverick Viñales. Giornata da dimenticare invece per Francesco Bagnaia: il campione in carica è partito malissimo, è crollato fino alla 15esima posizione e poi è stato costretto al ritiro dopo un lungo nella ghiaia.