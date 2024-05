Moto3 Francia: Alonso all'ultimo respiro su Holgado, Veijer a podio

Moto3

Il colombiano conquista il successo al termine di una gara con una volata a 10 che vede Holgado uscire beffato

© Getty Images In Moto3 è David Alonso a conquistare il successo nel GP di Francia di Le Mans. In una gara come sempre combattuta tra i piloti della classe minore del Motomondiale, nella volata finale a 10 è il colombiano ad avere la meglio mettendo la sua CFMoto davanti alla GasGas del team Tech3 del leader del mondiale Daniel Holgado e alla Husqvarna del team Intact GP di Colin Veijer. Migliore degli italiani è Luca Lunetta, del team Sic58, con l'11° posto finale. Domenica amara per Riccardo Rossi, caduto all'ottavo giro dopo un contatto con Munoz mentre si trovava in lotta per il quarto posto.

Terzo successo stagionale per David Alonso e il team CFMoto, col colombiano che marca stretto Daniel Holgado per il titolo piloti. Lo fa tanto in classifica generale quanto in gara, perché il 18enne vincitore della Red Bull Rookies Cup 2021 si conserva tutti i jolly per il finale a Le Mans, tirando fuori l'asso dalla manica quando serve. Negli ultimi giri, infatti, riesce a mettere insieme il sorpasso che gli vale la vittoria, riuscendo a infilare Holgado nell'unico momento di sbavatura dello spagnolo che in precedenza era stato in lotta con Veijer.

Punti che permettono ad Alonso di accorciare a un solo punto da Holgado nel mondiale, mentre Colin Veijer col suo terzo posto finale riesce a conquistare anche la terza piazza della generale con 62 punti e 32 di distanza da Holgado. Giù dal podio, ma in lotta fino alla fine nel gruppo da 10 che si è conteso il successo, Esteban seguito da Ortolà, Adrian Fernandez, Yamanaka, Rueda, Suzuki e Piqueras.

A punti anche Luca Lunetta, come detto migliore degli italiani con l'11° posto, seguito da Roulstone, Kelso, Furusato e Almansa. A bocca asciutta invece Zurutuza, seguito da Nepa al 16° posto, mentre l'ultimo degli italiani è Nicola Carraro col 19° posto.

Domenica amara per gli altri italiani, soprattutto per Riccardo Rossi caduto all'ottavo giro per colpa di David Munoz mentre era in lotta tra il quarto e il quinto posto. Ritiri forzati anche per Bertelle e Filippo Farioli.