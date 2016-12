MotoGP, ufficiale: Rossi si separa da Burgess

"Per me è stato come un padre o un fratello. Lo ringrazio per tutto e sarà importante fare bene in questa ultima gara", ha aggiunto Rossi. Sul futuro: "Non so ancora chi prenderà il suo posto, abbiamo qualche idea. Se ci sarà lunedì ai test? Non abbiamo ancora deciso. Se non c'è, ci saranno Matteo e Azumi, come nei test di Brno quando Jerry non c'era. Il prossimo anno per me sarà davvero importante. Nelle ultima gare ho pensato che volevo lavorare un po' diversamente e oggi l'ho comunicato a Jerry. Ci tenevo, ci siamo guardati faccia a faccia, alla fine ci siamo abbracciati. Mi viene a svegliare domani mattina alle 8.30..". Come l'ha presa Burgess? "E' dispiaciuto. Avrebbe voluto continuare un altro anno, ma questo è un altro motivo che mi ha portato qui perché io vorrei fare altri due anni dopo il prossimo, lui no. Se è troppo tardi? Diciamo che per me è stata una scelta molto difficile. La Yamaha me l'aveva chiesto due mesi fa". Colpa degli anni in Ducati? "Secondo me non vanno presi sotto esame in questo discorso. Anzi, credo che sarebbe stato bello vincere con lui un'altra volta. Ma ci devo provare. Ora o mai più. Se ho un dubbio mi capita sempre di volerci provare. La decisione è mia, anche se ne ho parlato con i miei amici. Il resto della squadra spero proprio che rimanga. Il matrimonio tra Rossi e Burgess, già affermato tecnico di Spencer, Gardner e Doohan, era iniziato nel 2000, con l'arrivo del pesarese nella classe regina. Da allora è stato un susseguirsi di vittorie e titoli: in totale sette campionati del mondo sui nove complessivi del "Dottore". Nell'ultimo periodo, però, con il passaggio della coppia d'oro alla Ducati, il meccanismo si era inceppato e in diverse occasioni Valentino aveva storto la bocca davanti qualche decisione tecnica, che non aveva dato i frutti sperati. Da qui la decisione di porre fine a un rapporto durato 14 anni.

Rossi ha poi fatto un bilancio della sua stagione: "Sono abbastanza soddisfatto, ma non del tutto, l'obiettivo era stare sempre con i primi tre, cosa successa ogni tanto, ma non sempre. Dobbiamo continuare a lavorare. Valencia è un tracciato difficile per me quindi sará una sfida, tutti sono molto caldi per il duello tra Jorge e Marc". Valentino aiuterà Lorenzo? "La cosa migliore è cercare di arrivare davanti a Marc, è difficile, ma ci proverò". Sta di fatto che si torna a vivere un fine settimana come quello del 2006. "Non mi ricordo cosa successe... No, credo che entrambi meritino il titolo, ora si decide tutto in un colpo, è sempre difficile, ma anche molto eccitante. Nella mia carriera sono arrivato solo una volta a giocarmela all'ultima ed ero un po' preoccupato, nonostante il piccolo vantaggio del contatto tra Hayden e Pedrosa la gara prima. Fu un fine settimana molto strano, volavo venerdì e sabato, ero forte con le gomme dure. Poi domenica mattina si ruppe qualcosa, successe qualcosa di strano. E ci fu l'errore", ha concluso Rossi.