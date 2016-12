MotoGP: la Honda Racing svela la RCV1000R per il 2014

Valencia . Ecco le prime foto della nuova Honda RCV1000R , prototipo che sarà venduto (e non affittato) ai team clienti, per correre nella classe "Open" del mondiale MotoGP 2014. I vertici della HRC hanno svelato il telaio basato sulla RC213V (la moto ufficiale) dichiarando le specifiche del motore V4 90° , da oltre 175 Kw di potenza a 16.000 giri/min, con valole a molla e cambio tradizionale. La ciclistica vanta sospensioni Ohlins e freni Nissin .

Sono stati quindi il Vice Presidente Esecutivo, Shuhei Nakamoto, e il Project leader, Tomonori Sato, a presentare alla stampa la nuova moto che il Reparto Corse Honda venderà "a prezzo ragionevole" ai team che parteciperanno alla prossima stagione del Motomondiale. Ovvero la RCV1000R, che è già stata testata e approvata dal due volte campione del mondo, Casey Stoner. L'australiano ha fornito feedback molto positivi, sottolineando la competitività del mezzo che sarà dotato di elettronica completa Magneti Marelli, serbatoio da 24 litri e 12 motori per tutta la stagione, come da regolamento.



Attualmente è anche confermato che, per il 2014, la RCV1000R sarà affidata a quattro piloti: Nicky Hayden, più un altro pilota del team Aspar, oltre a Scott Redding (Honda Gresini) e Karel Abraham (team Cardion AB).