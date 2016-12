Yamaha, Lorenzo: "Abbiamo un'altra possibilità"

Il GP di Motegi non sarà una passeggiata per Jorge Lorenzo , che crede nella lotta per il titolo: "Prima di Phillip Island la mia corsa per il mondiale sembrava ormai impossibile, ma poi l'errore di Marquez e del suo team ci ha dato un'altra possibilità. Il Campionato ora è aperto, ma è lontano dall'essere nelle nostre mani. Il meteo potrebbe giocare a nostro favore o contro, ma adesso abbiamo la possibilità di crederci davvero".

Il numero 99 della Yamaha conclude: "Normalmente in frenata non siamo eccezionali, ma tra accelerazione e velocità in curva siamo ottimi. Qui ho vinto nel 2009 e negli ultimi due anni sono arrivato secondo, c'è margine".



Tiene invece gli occhi al cielo Valentino Rossi, che a questo punto è chiamato a fare gioco di squadra: "Siamo quasi alla fine della stagione e questo campionato è volato! Ho fatto un buon risultato in una gara strana come quella di Phillip Island. Adesso c'è Motegi che è una pista che mi piace, ci aspettiamo condizioni di bagnato piuttosto variabili. E' da un po' che non corriamo sulla pioggia, ma posso essere competitivo. Vedremo come andranno le libere".



Infine, il Dottore è tornato a parlare anche delle manovre "pericolose" di Marquez, spiegnado: "Secondo me l'episodio di Phillip Island tra Lorenzo e Marquez è al 50%. Marc è uscito dalla pit lane molto forte e senza guardare, ma Lorenzo era largo, quindi aveva fatto un piccolo errore".