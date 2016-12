Valentino Rossi: "Sarà una bella gara, ma le Honda vanno di più"

Valentino Rossi festeggia il 3° posto in griglia Misano : "Già da ieri Marquez era molto veloce. E' scivolato e speravamo andasse più piano, invece è andato più forte! Ma sono contento per la prima fila, abbiamo fatto un buon lavoro nelle prove e la moto si guidava bene. Abbiamo migliorato ed è uscito un buon tempo, sono soddisfatto. In gara dobbiamo fare il massimo. Le Honda come passo vanno di più, ma siamo vicini. Sarà una bella gara".

Non completamente soddisfatto del 2° posto, Jorge Lorenzo spiega: "Proveremo a tenere la scia di Marc fin dall'inizio, per fare gara con lui. Ha un ritmo migliore del nostro, sul passo di gara, ma fino alla bandiera a scacchi può succedere di tutto. Qui, però, sarà più difficile rispetto a Silverstone".



Mette le mani avanti, invece, Marc Marquez che non canta vittoria prima del tempo: "Vediamo cosa succederà in gara, che è più importante. Questa pole intanto è molto bella. Ho tenuto un bel passo e nel weekend sono andato sempre molto bene. Peccato per la scivolata, ho fatto un casino col freno davanti... Vale e Jorge saranno molto forti, proveremo a stare con loro. Mi sento molto bene in Italia. E' meraviglioso correre qua, con questo bel pubblico".