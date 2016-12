MotoGP: Jorge Lorenzo firma il secondo turno di libere a Silverstone

Era una questione d'orgoglio, di principio se vogliamo. Lorenzo non aveva mandato giù nemmeno l'ennesimo giro veloce di Marquez, nel primo turno di libere del mattino, riproponendosi di rispondere immediatamente nel pomeriggio. Detto fatto, primo, con 2 decimi di margine sulla Honda numero 93. Un bel giro pulito per Jorge, stampato al terzo passaggio, prima di andare a concentrarsi sul passo di gara e la durata delle gomme. Un segnale diretto, rivolto a Marquez, giusto per ricordare al debuttante che è nessuno ha intenzione di lasciargli la strada libera. Anche se poi, numeri alla mano, le Honda sembrano ancora le favorite per l'appuntamento di domenica.

Proprio Marc sfoggia una consistenza sul passo notevole, leggermente più efficace rispetto a Pedrosa che comunque tiene il ritmo, ma faticando un po' di più. Dietro per 2 decimi larghi anche Bautista, che per 17 millesimi beffa Rossi. Millesimi che sono poi 25 tra Valentino e Crutchlow che lo segue. Le Yamaha numero 46 e 35 sembrano dunque equivalersi, ma è l'italiano quello che si è migliorato maggiormente.

Quindi, primi tre a parte, gli altri sono tutti vicinissimi. Compreso uno spettacolare Dovizioso che porta la sua Ducati a solo 1 decimo e mezzo dalla M1 del team Tech3. Andrea è carico e trova nel suo polso i 4 decimi che invece relegano Hayden al 10°. Tra l'altro con Espargaro che lo bracca come un segugio a 56 millesimi. Infine fatica Iannone, acciaccato e solo 13°, primo degli inseguitori ad accusare oltre 2"3 di gap dalla vetta.