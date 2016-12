Le pagelle di Brno: Marquez è una superbega per gli altri

Dani Pedrosa : 9 . ci prova, prepara l'idea di battere Marquez, ma gli manca un giro. Comunque lotta, guida benissimo, sembra addirittura quello capace di sfruttare al meglio la superHonda che hanno a disposizione lui e Marquez, ma è secondo. Forse più di Marquez, più della strategia di gara appena sbagliata quello che lo frega davvero è il suo destino che non sembra contemplare, per lui, un mondiale in motoGp: dopo il ritiro di Stoner infatti gli capita la moto migliore, ma anche Marquez. Nato sfigato.

Marc Marquez: 10 e lode . Il ragazzino vince a Brno la quinta gara stagionale piega il tracciato per lui più ostico nella giornata di forma straordinaria dei suoi due avversari. E dimostra oltre all'istinto e al talento da fenomeno un'intelligenza straordinaria: umile nell'imparare, tenace e calmo nell'aspettare il momento giusto per l'attacco decisivo, replicando alla replica di Lorenzo, oltre al solito spettacolare controllo della moto. Questo qui non è un astro nescente. E un colossale problema per tutti gli altri. Superbega.

Jorge Lorenzo: 10. Avrebbe potuto vincere, ma ad averglielo impedito fino in fondo sono gli attuali limiti della Yamaha rispetto alla Honda. Si tratta di particolari: perdi un po' in frenata, un po' in accelerazione, hai un po' meno di motore, devi curvare più rotondo...alla fine i decimi che si sommano e diventano sconfitta. Ma ha dato tutto, ha guidato da dio, ha provato anche la fuga iniziale. Se non migliora la moto, alla lunga deve rinunciare all'idea di bissare il titolo dello scorso anno. Partiva da favorito, deve inseguire: cavoli amari.

Valentino Rossi: 7. Bene nel warm-up, ma era un'illusione. I limiti della Yamaha che rendono difficile la vita a Lorenzo, sono ancora peggio per lui che ha uno stile di guida diverso. Ma insomma quarto ad Indy a 19 secondi, quarto qui a Brno a dieci. Non è il suo terget, non è quello che si aspettava da lui. In attesa di sviluppi dalla casa deve riuscire a fare un salto nella capacità di messa a punto. Voglia e capacit ci sono, adesso deve svoltare. Atteso.

Cal Crutchlow: 5. Fa la pole e la festeggia col gesto dell'ombrello. Ha i suoi motivi di rivalsa con la Yamaha che non lo ha voluto tenere e lo ha "costretto" ad andare in Ducati non portandolo qui ai famosi test di inizio agosto (ci sta mica si possono far provare novità tecniche ad un pilota che se ne va). Soprende tutti con la sua pole, ma non è mai in gara con quei tre là anche prima di cadere. Peccato perchè ha capacità e grinta, ma stavolta dopo la pole polemica doveva fare meglio. Delusione

Ducati: sv. settimo Andrea Dovizioso, ottavo Nicky Hayden a oltre 35 secondi. Non cambia nulla, perchè niente può cambiare se non arriva una moto nuova. Coi piccoli passi si andrà avanti così tutto l'anno. quindi non aspettiamoci grandi progressi, speriamo in un progetto nuovo e funzionante. Statici.