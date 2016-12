Valentino Rossi: "Vorrei restare in Yamaha fino al 2016"

Non si è ancora chiuso il mercato piloti del 2014, che Valentino Rossi pensa già a quello successivo. Dove le idee del campione di Tavullia sembrano già piuttosto chiare: "Voglio correre in MotoGP con la Yamaha fino al 2016. L'idea è firmare per altri due anni e rimanere competitivo in sella alla M1, per lottare per il podio e per la vittoria come è successo ad Assen. Poi, magari, passerò alle 4 ruote e metterò su famiglia".