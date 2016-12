Pedrosa, la clavicola era fratturata

"Fortunatamente in gara non ci sono stati problemi, la clavicola non si è mossa, e per questo non credo sarà necessario operarmi", ha ribadito. Frattura completa quindi, ma fortunatamente composta, che dovrebbe permettere allo spagnolo un recupero in 15/20 giorni, in tempo per il prossimo appuntamento: "Tra 15 giorni mi sottoporrò ad una nuova revisione medica e nel frattempo unirò vacanze e fisioterapia per arrivare in forma ad Indianapolis".