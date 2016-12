MotoGP, Lorenzo ha deciso di correre a Laguna Seca

E' certa invece la presenza di Dani Pedrosa. La clavicola sinistra non è ovviamente ancora a posto ma intanto Dani ha riposato, la pressione è tornata su livelli normali, non ha più avuto giramenti di testa, il che lascia pensare che farà di tutto per essere in griglia. E la presenza di Pedrosa ha spinto anche Lorenzo a rientrare prima del previsto. Domenica aveva chiuso la questione annunciando che avrebbe saltato due gare, per ripresentarsi a Indy. I controlli medici di queste ore e la sfida a distanza con Pedrosa lo hanno convinto a salire sull'aereo mercoledì, direzione California. Per Jorge rimane un ultimissimo ostacolo, ossia il consulto con la direzione medica del circuito.

Di sicuro non ci sarà Andrea Iannone. Il ducatista ha dato forfait alla vigilia della partenza per gli Usa: una risonanza ha evidenziato che oltre alla lussazione dalla spalla destra si sono lesionati due legamenti e c'è un versamento importante. Risultato: un dolore difficile da sopportare, non compatibile con l'idea di ritornare in moto questo fine settimana, meglio attendere Indianapolis a metà agosto.