Fernando Alonso: "Chiudere la stagione sul podio è importante"

Fernando Alonso si dice soddisfatto per il podio, ma non per come il risultato in classifica: "Sento emozioni contrastanti. E' stato un 2013 fantastico dal punto delle lotte e dei punti,ma non abbiamo vinto il titolo che è il nostro obiettivo. Per il prossimo anno ripartiremo da zero. E' stato comunque un buon weekend e chiudere la stagione sul podio è sempre importante. Avremmo anche voluto Massa sul podio. La penalità è stata un po' estrema".

Lo spagnolo conclude: "Il podio ci mancava da tempo e forse con la pioggia avremmo potuto fare anche meglio. Chiudere chiudere dietro alle Red Bull era il massimo che potevamo fare. Sono contento. Era anche l'ultima gara per Webber e sappiamo che ci mancherà. E' un grande pilota e una grande persona. Volevamo festeggiare meglio anche con Felipe, per dargli un bell'addio dal team, ma è andata male. Della riga sapevamo, ma non pensavamo che ci fossero vantaggi".



Gli fa eco Felipe Massa, duro nei confronti del drive through (per aver toccato la linea bianca della corsia d'uscita dei box) che ne ha compromesso la sua gara: "E' stata una penalità che non ho mai visto, non ho fatto niente di sbagliato. Altri lo hanno fatto e non sono stati penalizzati, mi dispiace finire settimo in una gara che poteva andare diversamente. Saluto tutti, dai tifosi agli uomini della Ferrari per i momenti fantastici avuti insieme, non lo dimenticherò mai".



Infine, non usa mezzi termini il responsabile della gestione sportiva della Ferrari, Stefano Domenicali: "La direzione di gara ha tutte le immagini per fare le valutazioni corrette, noi probabilmente no, ma mi sembra strano che sia stato l'unico a tagliare in quella posizione. Dobbiamo vedere perché non bisogna mai mollare fino a quando la gara non e' formalmente conclusa. Adesso vediamo tutti i dettagli con la dovuta calma. Adesso sono contento perché abbiamo concluso con Fernando una bella gara sul podio. E' chiaro, è stata una stagione difficile, con una seconda parte non all'altezza, però questi segnali mi fanno essere fiducioso per una Ferrari che dovrà essere all'attacco".