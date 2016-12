Ferrari, Alonso: "Impossibile fare meglio"

La domenica di Alonso, però, si è conclusa nelle mani dei medici. L'asturiano, infatti, ha rimediato un pesante colpo nel sorpasso al limite su Vergne (evidenziato anche dai sensori di forza-G sulla monoposto), accusando dei dolori alla schiena. Dopo un primo controllo, obbligatorio, al medical center del circuito, Fernando si è recato in ospedale per una nuova visita. "Ho ancora tutti i miedi denti - ha scherzato - . Naturalmente la schiena mi fa un po' male, ma spero di essere ok per Austin".

Un po' deluso per la parte finale della gara l'altro ferrista Felipe Massa: "Ho fatto una bellissima gara, il problema è stato alla fine con la seconda sosta. Abbiamo messo le gomme sbagliate, dovevamo mettere le soft". "Purtroppo - ha aggiunto il team principal Stefano Domenicali - il problema è partire più avanti in qualifica perché se no fai la gara dove il traffico, praticamente, la fa da padrone. A trovarsi in mezzo, non riesci a spingere sempre, quindi sappiamo quello che dobbiamo fare. Adesso abbiamo due gare dove abbiamo tutte le possibilità per mantenere la lotta per il secondo posto. Questo è il nostro obiettivo e non molliamo fino all'ultima curva". Sulla situazione di Alonso, finito sotto indagine, ma poi "assolto" per il sorpasso al limite alla Toro Rosso di Vergne: "Sono tutte situazioni molto al limite, uno cerca di mantenere la traiettoria. Quando sei lì, fianco a fianco, è chiaro che l'altro pilota non vuole mollare e quindi non accetta di dare spazio all'altro che entra. Io credo che tutto debba essere considerato nel normale corso di una gara".