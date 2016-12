Rugby: Zebre a rischio, Parma potrebbe perdere anche l'ovale

Il presidente Alfredo Gavazzi ha ribadito il desiderio di voler mantenere la sede delle Zebre a Parma, ma ha anche ricordato la necessità - come peraltro era già previsto sin dal momento della fondazione delle Zebre - di trovare dei soggetti privati intenzionati a rilevare dalla federazione il 100% del capitale sociale delle Zebre a partire dal prossimo luglio.



La deadline, in questo caso, è quella del 14 marzo, data del prossimo consiglio federale che si svolgerà a Roma: se dal territorio parmigiano, entro quel giorno, non arriveranno segnali in questo senso, la Fir farà un bando pubblico per l'assegnazione della licenza di partecipazione al Pro12. E Parma, così, potrebbe ritrovarsi in un colpo solo priva sia della palla rotonda, sia di quella ovale.