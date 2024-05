Atletica, De Masi trascina la 4x100 femminile ai giochi olimpici di Parigi

atletica

Il quartetto veloce femminile vince nel ripescaggio delle World Relays e conquista il volo per la Francia. Niente da fare per la 4x400 mista.

© Grana/Fidal La staffetta 4x100 femminile italiana, con Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa subentrata negli ultimi minuti ad Anna Bongiorni, e Arianna De Masi già annunciata alla vigilia della gara in sostituzione di Alessia Pavese, ha vinto la prima serie dei ripescaggi delle World Relays di Nassau, con l'ottimo crono di 42"60, e si è aggiudicata uno dei sei posti ancora disponibili per l'accesso diretto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una gara bellissima con le azzurre che hanno dato veramente tutto, e va sottolineata la capacità della Siragusa di essersi fatta trovare pronta all'ultimo con un'ottima frazione, ma soprattutto l'incredibile freddezza di una velocista al debutto assoluto in nazionale, quale la De Masi, autrice di una straordinaria frazione in cui ha mostrato l'enorme crescita agonistica avuta in questo 2024.

Insieme all'Italia che ha ottenuto il miglior tempo delle tre serie, le altre cinque nazioni che si sono aggiunte alle otto di ieri sono state Costa D'Avorio, Nigeria, Giamaica, Svizzera e Trinidad e Tobago.

Eliminata invece per ora dalla possibilità di partecipare alle Olimpiadi la 4x400 mista che, pur avendo inserito in ultima frazione Alice Mangione, con Lapo Bianciardi in prima, Anna Polinari in seconda e Riccardo Meli in terza, non è mai riuscita a entrare nella lotta per le prime due posizioni necessarie, chiudendo alla fine in quarta piazza nella propria serie con il tempo di 3'16"47.

Per la squadra azzurra, unica tra le cinque della spedizione ad aver mancato l'obiettivo prefissato alla vigilia, rimane un'ultima opportunità di accedere ai giochi in Francia tramite i due posti disponibili con il ranking mondiale, ma è un conteggio che potrà essere fatto solo alla fine di giugno.

Le sei nazioni qualificate nella serata in tale disciplina sono state Bahamas, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Ucraina e Giamaica.

